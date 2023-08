Amazon ziet omzet opnieuw groeien, met name bij advertenties

Amazon heeft de lijn van de stijgende omzet ook in het tweede kwartaal van dit jaar doorgezet. Alle divisies van het webwinkelconcern lieten daarbij groei zien, maar met name de inkomsten uit advertenties stegen op jaarbasis. Dat schrijft het bedrijf toe aan de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Daardoor kan Amazon gerichtere reclame aanbieden, iets waar veel vraag naar is.

De totale omzet van het bedrijf steeg met 11 procent naar ruim 134 miljard dollar, omgerekend ruim bijna 123 miljard euro. De opbrengsten uit de advertentieverkoop groeiden tot 10,7 miljard dollar, een stijging van 22 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Onder de streep bleef een nettowinst over van 6,7 miljard dollar. Vorig jaar ging er nog een verlies van 2 miljard dollar de boeken in.

Naast de advertentietak presteerde ook de clouddivisie AWS goed. Daarvan stegen de inkomsten met 12 procent op jaarbasis tot ruim 22 miljard dollar. De grootste opbrengst kwam nog altijd van de webwinkel, goed voor bijna 53 miljard dollar, 4 procent meer dan een jaar geleden.

Voor het huidige kwartaal verwacht Amazon een omzet te draaien van tussen de 138 miljard dollar en de 143 miljard dollar. Dat is een groei van respectievelijk 9 procent tot 13 procent in vergelijking met het derde kwartaal in 2022. Ook dan ligt de winst op jaarbasis een stuk hoger, denkt het bedrijf.