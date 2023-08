Dramatische kersenoogst door slecht weer

Nederlandse kersentelers beleven een dramatisch jaar door het koude en natte voorjaar. De oogsten zijn volgens telers de helft lager dan in 2022, met duurdere kersen tot gevolg. Door de vele regenval van de laatste tijd zijn er inmiddels ook zorgen over bijvoorbeeld bessen en aardappelen.

“2023 is een van de slechtste jaren sinds tijden”, zegt Johan Sonneveld van branche-adviesbureau Fruitconsult over de kersenoogst. Regionaal zijn er kleine verschillen. “Maar in de Betuwe, waar de meeste kersentelers zitten, zijn de oogsten 50 tot 60 procent lager.” Kersenteler Erik Vernooij van De Kersenhut uit Cothen, met 16 hectare kersenbomen, ziet dat ook. “Mijn vader zit 45 jaar in het vak en heeft dit niet eerder meegemaakt.”

Hij wijt de problemen vooral aan de zware nachtvorst in maart. De regen in de zomer heeft weinig schade opgeleverd omdat de meeste kersenbomen tegenwoordig overkapt zijn. Bessen, die nu geoogst worden, hebben wel onder de regen te lijden. Vernooij: “Bessen moeten droog geplukt worden. Dat kan nu eigenlijk niet, maar ze moeten er toch af.”

Eerder werd al bekend dat de appeloogst zo’n 30 procent lager uit zal vallen. Naast het slechte voorjaar hebben de appeltelers veel last gehad van de appelbloesemkever, zegt Ron Mulders, voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO): “Dat beest kan uiteindelijk een hele boomgaard wegvreten.” Mulders vindt het te vroeg om alarm te slaan. “Appels en peren worden pas volgende maand geoogst.”

Ook de akkerbouw maakt ongewisse maanden mee, zegt Tineke de Vries voorzitter akkerbouw bij LTO. “De wintertarwe zou nu geoogst moeten worden, maar door de aanhoudende buien kan dat niet. Door de storm Polly, die begin vorige maand door het land raasde, was de tarwe al deels gaan liggen. En in de zomergerst zien we veel schot, waardoor het graan in de aar al gaat kiemen.” Ook De Vries wil zich nog niet wagen aan voorspellingen. “Veel hangt af van wat de aardappelen en de uien gaan doen. Het overgrote deel van de omzet wordt daardoor bepaald.”

Aardappelen hadden veel last had van de droogte in juni. “Maar toen de regenbuien daarna begonnen, zijn de planten daar erg van opgeknapt. De uien zijn laat gezaaid en hadden ook veel last van de droogte.΅ Het bewijst maar weer eens dat de door de overheid zo gewenste ‘kalenderlandbouw’ niet werkt, zegt De Vries. “Aardappelen moeten volgens het nieuwe beleid voor 31 augustus geoogst worden. Als het weer de komende weken niet opknapt, gaat dat lastig worden.”