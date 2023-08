Eneco verzweeg winst na typfout beursorder

Eneco moet 2,4 miljoen euro terugbetalen, die het bedrijf had verdiend door een verzwegen typfout bij een beursorder. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had een onderzoek naar de transactie ingesteld. Eneco laat via een woordvoerder weten dat het om een “ongelukkige fout” in een “hectische periode” gaat.

De fout werd gemaakt door Eneco Energy Trade (EET), het handelshuis van de energiemaatschappij, en vond plaats op 7 maart vorig jaar op de gasbeurs. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat EET de typfout wel direct zelf heeft ontdekt, maar dat het bedrijf daarna geen actie ondernam.

De gasmarkt was op 7 maart 2022 erg onrustig vanwege de Russische inval in Oekraïne en slecht gevulde voorraden. Een beurshandelaar van EET had op 7 maart 2022 een nul te veel getypt, waardoor Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk gaswerk in Nederland, tien keer te veel betaalde. De transactie leverde Eneco 2,4 miljoen winst op. GTS moest in korte tijd extra gas inkopen om te zorgen dat de hoeveelheid gas in het netwerk in balans bleef.

EET betaalt nu het ten onrechte ontvangen bedrag terug aan GTS, die dit vervolgens uitkeert aan de partijen die er toen voor hebben betaald.

Het indienen van een order waarmee een onjuist of misleidend prijssignaal wordt gegeven, valt onder de definitie van marktmanipulatie. Hoewel Eneco de fout meteen ontdekte en niet besloot te melden, komt het bedrijf er toch zonder boete van af. “Eneco heeft de fout erkend en beterschap beloofd. De gedupeerde partijen worden gecompenseerd. Voor ons is dat voldoende”, laat een ACM-woordvoerder weten.