Verkoopgolf op Damrak houdt aan, DSM-Firmenich zakt opnieuw

De AEX-index op het Damrak ging donderdag verder omlaag. De verkoopgolf die volgde op het verrassende besluit van kredietbeoordelaar Fitch om de kredietrating van de Verenigde Staten te verlagen, lijkt daarmee te worden voortgezet. Wereldwijd grijpen beleggers de stap van Fitch aan om hun beleggingsportefeuilles te herzien en winst te nemen na de sterke opmars op de beurzen dit jaar.

DSM-Firmenich behoorde opnieuw tot de grote verliezers bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met een min van dik 3 procent. Woensdag raakte het speciaalchemieconcern al ruim 6 procent kwijt na tegenvallende resultaten. Chemicaliëndistributeur IMCD, die vrijdag met cijfers komt, deed het nog slechter en leverde 3,6 procent in.

ABN AMRO stond ook in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 2,8 procent. Concurrent ING (plus 0,3 procent) ging daarentegen licht vooruit. De bank wist de winst afgelopen kwartaal bijna te verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder dankzij de gestegen rente. De Franse bank Société Générale, die ook met cijfers kwam, won 2 procent in Parijs.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 1 procent lager op 767,16 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 909,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten 0,8 procent. Londen verloor 0,9 procent. De Bank of England zal het rentetarief later op de dag vrijwel zeker verder gaan verhogen om de inflatie te bestrijden.

Chipbedrijf ASMI was de sterkste stijger in de AEX met een plus van dik 1 procent. Branchegenoten ASML en Besi verloren tot 1,2 procent, na de forse koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. In Frankfurt zakte de Duitse chipmaker Infineon 7,7 procent na een teleurstellend kwartaalbericht.

Pharming steeg 1,7 procent bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog zag de omzet in het tweede kwartaal met 9 procent stijgen, dankzij sterke verkopen van Ruconest en de lancering van Joenja in de Verenigde Staten.

In Frankfurt zakte Lufthansa 5 procent na een tegenvallend kwartaalbericht van de Duitse luchtvaartmaatschappij. In Amsterdam daalde concurrent Air France-KLM 1,1 procent. AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, steeg 3,4 procent in Brussel dankzij goed ontvangen resultaten. Concurrent Heineken, die begin deze week al met cijfers kwam, won 0,4 procent op het Damrak.

De euro was 1,0924 dollar waard tegen 1,0939 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 79,08 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 82,72 dollar per vat.