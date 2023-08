CBS: duizenden bedrijven slachtoffer afpersing met gijzelsoftware

Zo’n 6000 bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om het enige jaar waarover het statistiekbureau cijfers heeft over dit onderwerp. CBS-onderzoeker Luuk Hovius kan daarom niet zeggen of aanvallen met gijzelsoftware tegenwoordig vaker voorkomen.

Zo’n twee derde van de slachtoffers was zzp’er. Volgens Hovius komt dit omdat kleine bedrijven mogelijk minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma’s.

“Grote bedrijven hebben een ICT-afdeling en software tegen aanvallen”, zegt Hovius. Grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers zijn met 4 procent naar verhouding wel het vaakst getroffen. Bij zelfstandigen gaat het om 0,3 procent van het totale aantal.

Ruim een op de tien bedrijven heeft losgeld betaald om weer bij zijn gegevens te komen. Meer dan de helft van die betalingen was hoger dan de helft van de jaaropbrengsten van het bedrijf. Dat komt omdat vooral kleine ondernemingen betaalden. De meeste ondernemers kregen hun gegevens na betaling overigens niet terug.

Bedrijven kunnen ook op andere manieren geld kwijtraken door een gijzelaanval, aldus Hovius. Als een website eruit ligt, kan een bedrijf zoals een webshop omzet missen. Dit zou financiƫle problemen kunnen veroorzaken. De onderzoeker weet niet hoe vaak dit voorkomt.

Hij adviseert kleine bedrijven een back-up te maken van bedrijfsgegevens om schade door een aanval te beperken. “Houd er rekening mee dat het ook jou kan gebeuren”, zegt Hovius.

