Duitse fabrieken krijgen onverwacht veel bestellingen binnen

Fabrieken in Duitsland hebben in juni onverwacht veel meer bestellingen binnengekregen. Dat is een teken dat de grootste economie van Europa weer stabiel wordt, nadat deze belangrijke handelspartner van Nederland afgelopen winter in een lichte recessie was beland. De fabrieksbestellingen namen in juni met 7 procent toe ten opzichte van een maand eerder, terwijl economen hadden gerekend op een krimp.

De groei kwam vooral door grote bestellingen. Zonder die mee te tellen, zou er alsnog een krimp van een kleine 3 procent de boeken in gaan. De groei is ook deels een goedmakertje voor de forse neergang in maart. Toen kwamen er in één klap 11 procent minder bestellingen binnen. Eerder deze week werd al bekend dat de Duitse economie het afgelopen kwartaal is gestagneerd. Het land heeft last van de zwakke vraag naar producten vanuit China.

De bestellingen bij fabrieken zijn, net als de cijfers over de daadwerkelijke industriële productie, tekenen van hoe het met de economie gaat. Europese landen kampen onder meer vanwege de inflatie nog met veel uitdagingen. Vrijdag werd bekend dat de Franse industrie in juni bijna 1 procent minder produceerde. Vooral de productie van elektrische apparatuur en auto’s nam fors af.