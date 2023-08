Wereldwijde voedselprijzen lopen op na verlopen graandeal

De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli voor het eerst in drie maanden gestegen, zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Extreem hoge temperaturen in Zuid-Europa en zware regenval in China zorgen voor tegenvallende oogsten. Ook het verlopen van de zogeheten graandeal afgelopen maand zorgde voor prijsstijgingen.

De graandeal maakte de export van graan uit Oekraïne mogelijk ondanks de oorlog daar. Maar Rusland stemde niet in met een vierde verlenging van de afspraken. De VN waarschuwden twee weken geleden al dat prijsstijgingen na het verlopen van de graandeal kunnen leiden tot honger voor miljoenen mensen.

De voedselprijzen zijn in juli met 1,3 procent opgelopen. Plantaardige oliën stegen het meest in prijs met 12 procent, mede door het verlopen van de graandeal. De rijstindex van de FAO bereikte daarnaast het hoogste punt in meer dan tien jaar. Dat komt omdat India, de grootste rijstexporteur, minder rijst exporteerde. Dat baart de FAO “grote zorgen over de voedselzekerheid” voor een groot deel van de wereldbevolking, vooral voor de armste mensen.

Vorig jaar maart bereikten de prijzen voor voedsel nog een recordhoogte. Dat kwam voornamelijk vanwege de oorlog in Oekraïne, die toen net begonnen was.