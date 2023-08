Europese gasprijs flink omhoog door zorgen verstoring lng-aanbod

De Europese gasprijs ging woensdag fors omhoog, vooral door zorgen bij handelaren over verstoringen bij het aanbod en toenemende concurrentie op de wereldwijde markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Werknemers bij verschillende gasfaciliteiten in Australië hebben namelijk gestemd om te gaan staken waardoor de lng-export van het land geraakt kan worden.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs noteerde de prijs woensdagmiddag ongeveer 33 procent hoger op meer dan 40 euro per megawattuur. Het is voor het eerst sinds juni dat de gasprijs weer tot boven de 40 euro stijgt.

Het gaat om werknemers van de energiebedrijven Chevron en Woodside Energy. Het is niet duidelijk wanneer het werk bij faciliteiten van die bedrijven neergelegd kan worden. Als de export van lng vanuit Australië naar Aziatische afnemers wordt verstoord kunnen die klanten gaan kijken naar alternatieven, wat meer concurrentie kan betekenen voor Europese lng-afnemers. Dat kan dan weer zorgen voor een prijsopdrijvend effect.

Ook zijn er zorgen dat onderhoudswerkzaamheden aan Noorse gasinstallaties langer kunnen gaan duren. Noorwegen is de grootste gasleverancier aan Europa geworden sinds de oorlog in Oekraïne.

In augustus vorig jaar werden nog prijspieken van meer dan 340 euro bereikt vanwege zorgen over Europese gastekorten in de winterperiode. Dat was gevolg van de sterk gedaalde leveringen uit Rusland. Dankzij de milde winter, goed gevulde voorraden en grotere importen van lng is de prijs dus wel weer hard gedaald. Ook zijn huishoudens en bedrijven zuiniger geworden met gasverbruik.