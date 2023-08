Amac verkocht meer iPhones, Macs en iPads leverden minder op

De verkoper van Apple-producten Amac heeft het afgelopen gebroken boekjaar geprofiteerd van de verkoop van iPhones. Daarvan werden bijna 15 procent meer verkocht dan een jaar eerder. De Mac-computers en iPad-tablets van Apple vonden daarentegen minder aftrek bij klanten.

Amac behaalde het afgelopen boekjaar een omzet van 233 miljoen euro, 5 procent meer dan een jaar eerder. Door de sterke verkopen van de iPhones, stegen de opbrengsten uit deze productgroep met ruim een kwart. Ook de Apple Watch liet een omzetstijging zien. De inkomsten uit de verkoop van iPads en Macs daalden juist, met respectievelijk 11 en 7 procent. Onder de streep bleef een winst over van 2,3 miljoen euro.

Verder meldt Amac dat klanten hun vijftig vestigingen in de Nederlandse winkelstraten weer weten te vinden, na de coronapandemie. Zo gaven klanten 17 miljoen euro meer uit in de fysieke winkel ten opzichte van vorig jaar. In de webshop daalden de uitgaven juist met 8 miljoen.

Apple meldde zelf vorige week nog dat de omzet voor het derde kwartaal op rij was gedaald. Vooral de verkoop van iPhones viel tegen, waarvan de omzet met dik 2 procent was gedaald. Het Amerikaanse techconcern heeft duidelijk veel last van een zwakkere vraag naar zijn producten nu het leven voor consumenten over de gehele linie flink duurder is geworden en er veel onzekerheid over de economie is. De winst liet dan wel weer een stijging zien.