Amerikaanse inflatie en kwartaalcijfers centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente sinds vorig jaar flink opgeschroefd om de inflatie aan te pakken. Beleggers hopen dat het tempo van de prijsstijgingen in de grootste economie ter wereld inmiddels zodanig is afgenomen dat de Fed het rentetarief niet nog verder hoeft te verhogen.

Op het Damrak kwamen SBM Offshore, Corbion en ForFarmers met resultaten. Maritiem dienstverlener SBM Offshore zag de omzet en winst in de eerste helft van het jaar afnemen. Het bedrijf had in mei al gewaarschuwd voor een flinke omzetdaling bij het onderdeel Turnkey, dat drijvende productie- en opslagschepen bouwt en verkoopt aan olie- en gasbedrijven. Het orderboek steeg wel naar een nieuw recordniveau. Ook handhaaft SBM de jaarverwachting.

Bij veevoerbedrijf ForFarmers stonden de resultaten in de eerste zes maanden van het jaar ook flink onder druk door de hevige prijsconcurrentie en sterk schommelende grondstof- en kunstmestprijzen. De forse daling van het resultaat onderstreept volgens topman Pieter Wolleswinkel het belang van de eerder aangekondigde reorganisatie, die inmiddels in volle gang is.

Speciaalchemiebedrijf Corbion boekte in de eerste jaarhelft meer omzet, mede dankzij hogere prijzen van zijn producten. Het bedrijf werd wel wat voorzichtiger voor de tweede jaarhelft en verlaagde zijn verwachtingen. In april schroefde Corbion zijn jaarprognoses juist nog op.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te openen. In Frankfurt kwamen onder meer de industrieconcerns Siemens en ThyssenKrupp, telecomconcern Deutsche Telekom, verzekeraar Allianz en maaltijdbezorger HelloFresh met cijfers.

De Aziatische markten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,7 procent. Aandelen in de toeristische sector gingen vooruit nadat China weer toestemming heeft geven voor groepsreizen naar onder meer Japan, Zuid-Korea, Australiƫ, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De euro was 1,0984 dollar waard, tegen 1,0978 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 84,55 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent duurder, op 87,69 dollar per vat.