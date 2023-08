Rabobank voert winst op en werkt aan ‘andere manier’ van sparen

Rabobank werkt aan een “andere manier” van sparen. Op die manier wil het financiële concern spaarders een extra keuzemogelijkheid geven, nu de gewone spaarrente nog niet zo hard oploopt als veel mensen graag zouden zien. Dat laat topman Stefaan Decraene weten, terwijl zijn bank een forse winstsprong aankondigt dankzij de hogere rentes.

Wat voor nieuw aanbod Rabobank klanten precies wil voorschotelen, wil de begin dit jaar aangetreden bestuursvoorzitter nog niet zeggen. De bank zou het binnen niet al te lange tijd willen aankondigen. Financieel directeur Bas Brouwers legt uit dat er nu een onderscheid is tussen direct opneembaar spaargeld en deposito’s waar je spaargeld voor langere tijd vastligt, en waar de rente hoger uitkomt. Bij de andere manier van sparen zou Rabobank dit onderscheid “flexibeler” willen maken.

Net als rivalen ING en ABN AMRO profiteerde Rabobank de voorbije periode flink van de gestegen rente. De bank zag de winst in de eerste helft van het jaar ruwweg verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder tot 2,5 miljard euro. Dit ondanks dat de bank tegenwoordig veel extra kosten maakt om zijn beleid voor het voorkomen van witwassen op orde te krijgen. Rabobank zag zich wel genoodzaakt wat meer geld apart te zetten voor leningen die mogelijk niet meer worden terugbetaald. Maar over de gehele linie bleef de impact van de onzekere economie beperkt.

Volgens Brouwers moeten mensen niet vergeten dat er tot ruim een jaar geleden nog historisch lage renteniveaus waren, waarin de marges op spaargeld bij banken waren verdampt. Volgens hem is het daarom niet vreemd dat banken nu kijken naar hun eigen financiële gezondheid en wat meer marge pakken. Decraene benadrukt daarnaast dat Rabobank het met 1,5 procent gewone spaarrente momenteel helemaal niet zo slecht doet vergeleken met de andere Nederlandse grootbanken.

Dat neemt niet weg dat de rente bij de Europese Centrale Bank (ECB) al veel verder is opgelopen. Minister Sigrid Kaag van Financiën riep Nederlandse banken eerder dit jaar niet voor niets op om hun spaarrentes verder op te schroeven. Op de forse winsten die de banken de voorbije periode hebben geboekt is ook kritiek. Oxfam Novib drong er woensdag al op aan dat Nederland met een extra belasting voor banken komt, net als in Italië. Banken zelf zien niets in zo’n voorstel. Anders zou de financiering van “zeer noodzakelijke investeringen van consumenten en bedrijven” onder druk komen te staan.