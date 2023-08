Klanten Rabobank kunnen niet betalen vanwege storing

Klanten van Rabobank hebben donderdag last van een storing bij de bank, bevestigt een woordvoerder. Hij meldt dat er een technisch probleem is, waardoor klanten problemen ervaren met onder meer de app van Rabobank en iDEAL. Wat er precies aan de hand is en hoeveel mensen er last van hebben, is niet duidelijk. “We doen er alles aan om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.”

Klanten die proberen in te loggen in de app, krijgen een melding dat er een technisch probleem is en dat de bank werkt aan een oplossing. De problemen doen zich volgens NU.nl ook voor op de website van de bank.

Een manager van iDEAL meldt dat klanten van Rabobank het betalingssysteem niet kunnen gebruiken. Hoeveel mensen last hebben van de storing is bij Rabobank nog niet duidelijk.

Op de website Allestoringen.nl komen vanaf het einde van de ochtend duizenden meldingen binnen. Klanten klagen dat ze geen gebruik kunnen maken van iDEAL en niet kunnen inloggen bij de bank.