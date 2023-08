Onderzoek: kosten zakenreizen en evenementen blijven stijgen

De kosten voor zakenreizen en evenementen zullen in de rest van dit jaar en in 2024 blijven stijgen. De prijsstijgingen van vliegtickets, hotelovernachtingen, autoverhuur en evenementen nemen daarbij wel in een veel gematigder tempo toe dan in 2022, toen de prijzen hard opliepen. Dat melden CWT, een specialist op het gebied van zakenreizen, en de Global Business Travel Association (GBTA), ’s werelds grootste organisatie voor zakenreizen, in hun rapport over de zakelijke reismarkt.

In 2022 werd reizen flink duurder door de stijgende brandstofprijzen, personeelstekorten en uitdagingen in de toeleveringsketen. In combinatie met het sterke herstel na de coronapandemie werden vliegtickets gemiddeld 72 procent duurder en kostte een hotelovernachting bijna 30 procent meer. De aanhoudende economische onzekerheid en verbeteringen aan de aanbodkant zullen naar verwachting echter leiden tot meer gematigde prijsstijgingen in de komende twaalf tot achttien maanden.

Na de recordstijging in 2022, wordt een vliegticket dit jaar gemiddeld ruim 2 procent duurder. Voor 2024 wordt een prijsstijging voorzien van 1,8 procent. Aangezien de bouw van nieuwe hotels nog altijd achterblijft bij de piek van voor de pandemie, blijft het aanbod daar beperkt. Met minder accommodaties om tegen te concurreren, kunnen bestaande hotels daardoor hun prijzen verder verhogen. In 2023 wordt een hotelovernachting gemiddeld ruim 4 procent duurder, gevolgd door een prijsstijging van 3,6 procent in 2024.

Ook het aanbod van autoverhuur is nog altijd beperkt doordat verhuurbedrijven veel auto’s verkochten tijdens de pandemie toen de vraag instortte. Vanwege tekorten aan onderdelen konden die auto’s niet snel worden vervangen toen de vraag weer aantrok. De verhuurprijs steeg daardoor bijna 10 procent in 2022. Voor dit jaar wordt een prijsstijging voorzien van bijna 7 procent en voor 2024 een toename van dik 2 procent.

Bijeenkomsten en evenementen hebben zich volgens de reisorganisaties krachtiger hersteld dan verwacht. Het werven van klanten en het opbouwen van relaties zijn belangrijke zakelijke doelen die niet gemakkelijk virtueel kunnen worden uitgevoerd. De gemiddelde dagelijkse kosten per deelnemer stegen daardoor in 2022 met meer dan 58 procent. Voor dit jaar wordt een stijging voorzien van 5,6 procent en van 3 procent in 2024.