Site Kamer van Koophandel moeilijker bereikbaar door ddos-aanval

De website van de Kamer van Koophandel is donderdag moeilijker bereikbaar door een ddos-aanval. Daarbij worden de computersystemen bestookt met verkeer, totdat ze het niet meer aankunnen en bezwijken. De systemen zijn niet gehackt en er is geen vertrouwelijke informatie buitgemaakt, benadrukt de Kamer van Koophandel.

Door de aanval is het onder meer moeilijk om informatie op de site kvk.nl op te zoeken. Het inlogscherm dat bedrijven gebruiken om toegang te krijgen tot de dienst waar ze jaarrekeningen deponeren, deed het ook even niet. Bezoekers in Nederland kunnen inmiddels weer bij de pagina’s. Verkeer uit het buitenland is vanwege de aanval tijdelijk geblokkeerd. Daardoor zijn de pagina’s voorlopig ook nog ontoegankelijk voor ondernemers die in het buitenland zitten.

De Kamer van Koophandel verwacht niet dat bedrijven daardoor in de problemen komen. Het is niet bekend hoelang het duurt om de diensten weer bereikbaar te krijgen.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Daardoor is het niet duidelijk of er een verband is met de aanvallen op de Bank Nederlandse Gemeenten, OV-NL en Maastricht Aachen Airport eerder deze week. Die zouden het werk zijn van de pro-Russische ‘hacktivistische’, groep NoName05716, die Nederlandse organisaties aanvalt uit vergelding voor steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland.

Eerder zou NoName05716 ook de websites van de Rechtspraak, de Eerste Kamer en meerdere Nederlandse havens hebben platgelegd. Die aanvallen hadden ook geen directe gevolgen voor het werk.

Bij een ddos-aanval wordt zoveel verkeer gestuurd naar een server dat die de toestroom niet aankan. De server bezwijkt onder de druk, waardoor de website onbereikbaar wordt. Zulke aanvallen zijn vrij eenvoudig uit te voeren, en online kunnen ze ook worden besteld, het vergt niet veel kennis.