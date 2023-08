Sony zakt op positieve Japanse beurs na resultaten

Sony behoorde donderdag tot de grootste dalers op de Japanse beurs na tegenvallende resultaten. Het Japanse technologie- en entertainmentconcern deed afgelopen kwartaal goede zaken met zijn spelcomputer PlayStation 5 en zijn muziektak. Sony waarschuwde echter dat de smartphone-markt pas op zijn vroegst volgend jaar een herstel zal laten zien door de aanhoudende zwakke vraag naar mobiele telefoons in de Verenigde Staten en China. Eerder rekende het bedrijf op een herstel van de wereldwijde smartphone-verkopen in de tweede helft van het jaar.

Het aandeel Sony zakte bijna 4 procent. Eerder op de dag verloor het aandeel nog bijna 7 procent. Dat was het grootste koersverlies in een jaar tijd. De Nikkei in Tokio wist ondanks het verlies van Sony 0,6 procent te winnen. Honda stond in de kopgroep met een plus van 5,5 procent, dankzij beter dan verwachte resultaten van de Japanse autofabrikant. Inpex deed het nog beter met een koerssprong van 17 procent. Het olie- en gasconcern kondigde aan meer dividend uit te keren en eigen aandelen te gaan inkopen.

Aandelen in de toeristische sector gingen vooruit nadat China weer toestemming heeft geven voor groepsreizen naar onder meer Japan en Zuid-Korea. De luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines wonnen 1,1 en 1,9 procent. Warenhuisketen Takashimaya, een populaire bestemming van toeristen, steeg 3 procent.

In Seoul won Korean Air 2,7 procent. Zuid-Koreaanse hotels en casinobedrijven lieten ook stevige winsten zien. De Zuid-Koreaanse Kospi-index verloor desondanks 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent. Chinese toeristen mogen ook meer naar Australiƫ, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De Chinese beurzen gingen omlaag. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse president Joe Biden een uitvoerend bevel heeft uitgevaardigd om bepaalde Amerikaanse investeringen op het gebied van high tech in China aan banden te leggen. De langverwachte regels, die waarschijnlijk volgend jaar worden ingevoerd, zijn gericht op sectoren als halfgeleiders en kunstmatige intelligentie. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1 procent. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat later op de dag met cijfers komt, verloor 1,7 procent.