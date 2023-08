FC Barcelona brengt zijn media-afdeling naar beurs in New York

FC Barcelona brengt de media-afdeling van de club later dit jaar naar de beurs in New York. De Spaanse landskampioen, waar Frenkie de Jong speelt, heeft hierover overeenstemming bereikt met een Zwitserse investeerder. Zo kan de mediatak in de laatste maanden van dit jaar in techgraadmeter Nasdaq verschijnen, waardoor de nieuwe onderneming een kleine 1 miljard euro waard is.

Barça Media gaat over de onlinevideo’s van de club, maar ook over e-sports en de socialemediakanalen. De Catalaanse club heeft 421 miljoen volgers online van over de hele wereld. De beursgenoteerde onderneming blijft voor 80 procent in handen van de huidige aandeelhouders. De beursgang verloopt via een fusie met een lege beurshuls op Wall Street, een zogeheten SPAC.

FC Barcelona kampte de afgelopen jaren met grote financiële problemen. Daardoor kon onder meer het contract van sterspeler Lionel Messi niet worden verlengd. Vervolgens heeft de club allerlei maatregelen genomen om meer geld binnen te krijgen.