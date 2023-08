Cijferperiode loopt ten einde, ogen op Aegon, Adyen en CBS

De drukke periode met de publicatie van bedrijfsresultaten loopt ten einde, maar ook deze week komen nog enkele grote bedrijven met cijfers. Beleggers kijken daarvoor met name naar donderdag, als verzekeraar Aegon, betaalbedrijf Adyen en bouwer BAM de boeken openen. Daarnaast komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag met een eerste berekening over hoe de Nederlandse economie zich heeft ontwikkeld in het tweede kwartaal van dit jaar.

Bouwconcern BAM had in het eerste kwartaal van dit jaar nog te kampen met de aanhoudende impact van toeleveringskwesties en vertragingen bij enkele projecten. Ook de afgekoelde woningmarkt zat het concern niet mee. Zo verkocht BAM de eerste drie maanden van dit jaar aanzienlijk minder woningen dan een jaar eerder. Topman Ruud Joosten was echter optimistisch: het orderboek bleef op een goed niveau en gezien de hoeveelheid bouwprojecten die nog in de pijplijn zaten, verwachtte BAM voor de rest van dit jaar hogere woningverkopen.

Bij de halfjaarcijfers van Aegon is het de vraag in hoeverre het goede begin van dit jaar is doorgezet richting de tweede helft van 2023. Aegon, dat geen losse kwartaalresultaten meer geeft, liet in mei in een handelsupdate weten dat de verzekeraar in het eerste kwartaal een sterke commerciƫle groei kende. Begin juli werd bekend dat de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon door ASR was afgerond. ASR betaalde daarvoor 2,5 miljard euro en gaf Aegon een aandelenbelang van 30 procent.

Beleggers kijken verder ook naar de Verenigde Staten. Daar zal de Amerikaanse centrale bank woensdag de notulen van zijn laatste beleidsvergadering vrijgeven. De aantekeningen, die na het slot van de Europese markten worden vrijgegeven, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over toekomstige rentestappen. Een nieuw rentebesluit staat op de planning voor september.

Vlak voor het weekend werden de rentezorgen op de beursvloer nog aangewakkerd door het cijfer over de Amerikaanse producentenprijzen. Die prijzen van fabrikanten worden namelijk doorberekend in de prijzen die consumenten uiteindelijk betalen. Bij een aanhoudend hoge inflatie kan de Amerikaanse centrale bank langer doorgaan met het verhogen van de rente.