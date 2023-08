Een eigen horeca-onderneming opzetten? Dit zijn 10 onmisbare stappen

Het gaat goed met de horeca. De omzet binnen de horecasector is sinds het begin van dit jaar in een stijgende lijn omhoog gegaan. Denk je er zelf over om een horeca-onderneming op te zetten? Dan zul je aan heel wat zaken moeten denken. Het starten van een horecagelegenheid kan namelijk een spannende en lonende onderneming zijn, maar het vereist ook zorgvuldige planning, organisatie en toewijding. Of je nu een café, restaurant, bar of eetcafé wilt openen, een goed doordacht stappenplan is essentieel voor succes. Dit zijn 10 stappen op een rijtje.

Bedenk een concept

Voordat je begint met nadenken over welke wijnkoelkast je bijvoorbeeld wil aanschaffen, is het belangrijk om na te denken over het concept van je horeca gelegenheid. Definieer het type eten en drinken dat je wilt aanbieden, de sfeer en het doelpubliek. Voer ook uitgebreid marktonderzoek uit om de vraag en concurrentie in je regio te begrijpen.

Stel een businessplan op

Ontwikkel een gedetailleerd businessplan waarin je je concept, doelen, doelgroep, concurrentieanalyse, marketingstrategie, financiële projecties en operationele plannen beschrijft. Een goed businessplan is essentieel voor financiering en sturing van je onderneming.

Regel een locatie en vergunningen

Kies een geschikte locatie die past bij je concept en doelpubliek. Controleer lokale wet- en regelgeving met betrekking tot vergunningen, voedselveiligheid, drankvergunningen en bouwvoorschriften. Zorg ervoor dat je alle benodigde vergunningen aanvraagt en verkrijgt voordat je de deuren opent.

Regel financiering

Bepaal hoeveel kapitaal je nodig hebt om je horecagelegenheid te starten en te runnen. Zoek financieringsmogelijkheden, zoals spaargeld, leningen of investeerders. Stel een gedetailleerd budget op dat rekening houdt met startkosten, operationele kosten, salarissen, inkoop en marketinguitgaven. Zo zul je veel horeca benodigdheden moeten aanschaffen.

Bepaal de inrichting en het design

Creëer een aantrekkelijke en functionele ruimte die past bij je concept en de wensen van je doelgroep. Werk samen met interieurontwerpers en architecten om een sfeer te creëren die gasten aanspreekt en comfortabel laat voelen.

Onderhandel met leveranciers

Selecteer betrouwbare leveranciers voor voedsel, dranken en andere benodigdheden. Onderhandel over prijzen en voorwaarden en zorg voor een constante toelevering van hoogwaardige producten.

Neem personeel aan

Werven en trainen van personeel is cruciaal voor de kwaliteit van je horecagelegenheid. Stel competente medewerkers aan voor keuken, bediening en management. Zorg voor voldoende training om een uitstekende klantenservice en productkwaliteit te waarborgen.

Zorg voor marketing en promotie

Ontwikkel een sterke marketingstrategie om je horecagelegenheid onder de aandacht te brengen. Creëer een aantrekkelijke website, maak gebruik van sociale media, onderzoeksresultaten en overweeg traditionele marketingkanalen. Organiseer promotie-evenementen en bouw relaties op met lokale gemeenschappen en bedrijven.

Leer van feedback

Voordat je officieel opent, organiseer je een soft opening om je menu en service te testen en feedback van gasten te verzamelen. Pas waar nodig aan op basis van deze input om een naadloze ervaring te garanderen.

Blijf je bezighouden met verbeteringen

Na een succesvolle soft opening, organiseer je een officiële opening om je horecagelegenheid te lanceren. Houd nauwlettend toezicht op de operationele aspecten, verzamel feedback van klanten en blijf je menu en diensten verbeteren.

Het opzetten van een horecagelegenheid vergt geduld, toewijding en grondige planning. Met dit stappenplan kom je in ieder geval een heel eind om een bloeiende en gewaardeerde horecaonderneming op te bouwen!