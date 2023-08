Hawaiian Electric keldert op beurs om vermeende rol bij bosbranden

Hawaiian Electric is maandag gekelderd op de beurs in New York. Dat gebeurde na vermoedens dat het bedrijf, dat de elektriciteit levert op het Hawaïaanse eiland Maui, de aanstichter kan zijn van de bosbranden aldaar. Zo zou Hawaiian Electric ondanks waarschuwingen de stroom niet hebben uitgeschakeld. Het aandeel eindigde 33,8 procent lager.

Ook al is de oorzaak van de bosbranden nog niet vastgesteld, advocaten richten zich inmiddels op de apparatuur van het bedrijf als mogelijke ontstekingsbron. PG&E, het grootste elektriciteitsbedrijf van Californië, ging in 2019 nog op de fles toen bleek dat zijn apparatuur enkele van de ergste bosbranden in die staat had veroorzaakt.

Beleggers deden het verder rustig aan. Zij wachten onder meer op de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve die woensdag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over toekomstige rentestappen. In september buigt de Fed zich opnieuw over de vraag of de rente wel of niet verder omhoog moet om de inflatie aan te pakken.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,1 procent hoger op 35.307,63 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4489,72 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,1 procent tot 13.788,33 punten.

US Steel klom 36,8 procent en behoorde daarme tot de grote winnaars op Wall Street. De Amerikaanse staalfabrikant liet weten alle strategische opties te bekijken voor de toekomst van het bedrijf. Kort na de aankondiging verklaarde branchegenoot Cleveland-Cliffs een overnamebod op US Steel te hebben gedaan, later op de dag volgde staalbedrijf Esmark met een bod van 7,8 miljard dollar in contanten. Het bod van Cleveland-Cliffs van zo’n 7,3 miljard dollar in contanten en aandelen werd afgewezen.

PayPal steeg 2,8 procent. Het betaalbedrijf maakte bekend dat Alex Chriss de nieuwe topman wordt. Hij volgt per 27 september Dan Schulmann op, die tot mei aanblijft als directeur. Chriss komt aan het roer te staan van een bedrijf dat floreerde tijdens de coronacrisis, toen veel mensen vanuit huis online winkelden. Inmiddels is de groei gestagneerd en heeft het aandeel flink aan waarde verloren.

De euro was 1,0906 dollar waard, tegen 1,0920 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde met 0,8 procent tot 82,56 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 86,27 dollar per vat.