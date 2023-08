Koepel: leveringsproblemen caravans en campers lijken voorbij

De leveringsproblemen waar fabrikanten van caravans en campers mee te maken hadden, lijken voorbij. Dit meldt hun branchevereniging Kampeer en Caravan Industrie (KCI) maandag. Caravans, campers maar ook auto’s kampten de afgelopen jaren met leveringsproblemen door onder meer een tekort aan chips en verstoringen door de oorlog in Oekraïne, terwijl kamperen tijdens de coronapandemie juist populairder werd.

Bij de meeste fabrikanten ligt het aantal leveringen weer op het niveau van voor de coronacrisis, zegt voorzitter Leo Diepemaat. “Dealers en importeurs kunnen zodoende weer aan de vraag voldoen en nu redelijk snel of zelfs uit voorraad een nieuwe caravan, kampeerauto of vouwwagen leveren.”

Aan het begin van de coronaperiode werden veel fabrieken van toeleveranciers stilgelegd door overheidsmaatregelen. De kampeerbranche had ook last van de oorlog in Oekraïne omdat veel onderdelen zoals kabelbomen voor campers uit dat land komen. Vanuit de auto-industrie kwamen eerder al geluiden dat de leveringsproblemen zijn afgenomen.

Het aantal campers in Nederland is de afgelopen vijf jaar gegroeid, stelt KCI. Eind vorig jaar bezaten Nederlanders meer dan 178.000 campers, vijf jaar eerder waren er nog slechts 105.000 van dit soort voertuigen in ons land. Caravans zijn wel nog altijd veel populairder: eind vorig jaar stonden meer dan 423.000 caravans geregistreerd in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde een maand geleden ook dat Nederlanders afgelopen jaren steeds vaker een camper kochten.

In heel Europa is het aantal campers en caravans de afgelopen vijf jaar gestegen, met zo’n 20 procent naar ruim 6,3 miljoen. Vooral in coronatijd had kamperen volgens Diepemaat veel voordelen. “Kamperen stelt iedereen in staat om helemaal vrij en in zijn eigen bubbel vakantie te vieren. Je kiest je eigen weg, je eigen schema en je bent uitermate flexibel.”