China geeft geen cijfers meer over hoge jeugdwerkloosheid

China geeft voorlopig geen nieuwe gegevens over de hoge jeugdwerkloosheid in het land. Volgens de officiële lezing van het Chinese statistiekbureau is dat besluit genomen vanwege de noodzaak om het verzamelen van gegevens te verbeteren, om tot een nauwkeuriger cijfer te komen. De stap komt echter nadat de jeugdwerkloosheid in juni een record had bereikt van ruim 21 procent. Ook liet het statistiekbureau vorige maand nog weten dat het cijfer in juli waarschijnlijk verder zou stijgen.

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek maakte dinsdag wel de algehele werkloosheid bekend. Die liep vorige maand licht op tot 5,3 procent, van 5,2 procent een maand eerder. Het werkloosheidspercentage voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar werd daarbij niet langer vermeld.

Het besluit wakkert de bezorgdheid over de transparantie van de situatie in de op een na grootste economie ter wereld verder aan. “De beslissing om te stoppen met het publiceren van gegevens over jeugdwerkloosheid zal niet helpen om het internationale beleggerssentiment te verbeteren, omdat het de zichtbaarheid verslechtert”, zei Carlos Casanova, Azië-econoom bij de Zwitserse bank Union Bancaire Privée.

Het besluit is het meest recente voorbeeld van hoe de regering van president Xi Jinping de toegang tot informatie beperkt. De overheid hoopt daarmee het verhaal over de verzwakkende economie te kunnen beheersen om sociale onrust te voorkomen.

De gegevens over jeugdwerkloosheid zijn vooral politiek gevoelig voor de Chinese communistische partij, die het handhaven van sociale stabiliteit als hoogste prioriteit ziet. Vorig jaar werden de landelijke protesten tegen het strenge coronabeleid in het land namelijk geleid door studenten, waarbij sommigen riepen om het aftreden van Xi.

De jeugdwerkloosheid in China is sinds vorig jaar enorm gestegen. Dat is een teken van een verzwakkende economie. Bedrijven nemen minder personeel aan. Ook het harde optreden van de Chinese overheid tegen de technologiesector, ooit een lucratieve industrie voor veel jongeren, heeft gezorgd voor minder banen.

In de zomermaanden gaat de jeugdwerkloosheid meestal met een sprong omhoog, doordat miljoenen afgestudeerden de arbeidsmarkt betreden. De Chinese regering heeft eerder al gezegd dat in 2023 bijna 12 miljoen studenten van universiteiten en hogescholen zouden afstuderen.