Chinese centrale bank verlaagt rente om economie te steunen

De Chinese centrale bank heeft opnieuw een belangrijk rentetarief verlaagd om het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen. Het was de tweede keer in drie maanden tijd dat de rente werd verlaagd. China kampt met een crisis in de vastgoedmarkt en afzwakkende consumentenuitgaven door de onzekere economische vooruitzichten. Door leningen goedkoper te maken hopen de beleidsmakers de bestedingen en investeringen te stimuleren.

De rente op leningen met een looptijd van een jaar werd verlaagd van 2,65 procent naar 2,50 procent. De stap van de centrale bank kwam als een verrassing en het besluit werd kort voor de bekendmaking van een reeks van tegenvallende macro-economische cijfers naar buiten gebracht.

Zo bleek dat de winkelverkopen in het land in juli met 2,5 procent op jaarbasis zijn gestegen. Economen hadden gerekend op een toename van 4,5 procent, na een groei van 3,1 procent in juni. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de industriƫle productie vorige maand met 3,7 procent is toegenomen. Hier werd gerekend op een stijging van 4,4 procent.

Ook liep de werkloosheid in juli op tot 5,3 procent, van 5,2 procent een maand eerder. Het Chinese statistiekbureau liet daarbij weten geen specifiek percentage meer te geven voor de jeugdwerkloosheid. In juni nam de jeugdwerkloosheid nog toe tot een nieuw record van 21,3 procent.

De recente macro-economische cijfers suggereren dat China waarschijnlijk moeite heeft om de groeidoelstelling van 5 procent voor dit jaar te halen. Volgens officiƫle cijfers groeide de op een na grootste economie ter wereld tussen het eerste en tweede kwartaal van 2023 slechts met 0,8 procent. Veel economen pleiten dan ook voor een omvangrijk herstelplan om de bedrijvigheid te stimuleren.

Voorlopig lijken de Chinese autoriteiten vast te houden aan gerichte steunmaatregelen aan de particuliere sector. Zo kondigden de Chinese leiders vorige maand een 20-puntenplan aan om burgers aan te moedigen meer uit te geven in sectoren als voertuigen, toerisme en huishoudelijke apparaten.