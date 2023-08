Rusland schroeft rente flink op na val roebel

De Russische centrale bank heeft de rente in het land flink verhoogd. De stap werd genomen tijdens een noodvergadering van de centrale bankiers. Die bijeenkomst volgde op de forse waardedaling van de Russische roebel. De munt kelderde maandag tot het laagste niveau sinds de Russische invasie van Oekraïne door de onzekere vooruitzichten voor de Russische economie, die wordt getroffen door internationale sancties.

Het rentetarief in Rusland is nu opgeschroefd tot 12 procent. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente al met 1 procentpunt tot 8,5 procent om de waarde van de roebel te stutten. De Russische munt veerde na het rentebesluit weer wat op ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

“Het besluit is gericht op het beperken van de risico’s van prijsstabiliteit”, zei de centrale bank in een verklaring. Op 15 september komt de centrale bank opnieuw bijeen om het rentebeleid te bespreken. De centrale bank had al gewaarschuwd dat de rente waarschijnlijk verder zal worden verhoogd vanwege het gevaar van een oplopende inflatie door hoge overheidsuitgaven, westerse sancties en arbeidstekorten veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.