Adriaansens: recessie vraagt om juiste afwegingen en besluiten

Nu de Nederlandse economie twee kwartalen op rij is gekrompen, zijn de juiste afwegingen en besluiten nodig in aanloop naar Prinsjesdag. Dat zegt demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) in een reactie op de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Adriaansens zegt zich te realiseren dat het kabinet demissionair is en niet zomaar nieuwe plannen kan maken. “En tegelijkertijd moeten we als kabinet zorgen voor voldoende koopkracht voor consumenten en een stabiel ondernemersklimaat”, aldus de minister. “Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nu nodig, dus we moeten oppassen met het verstoren van de economie en ook met lastenverzwaringen.”

Daar komt bij dat de Nederlandse economie in een bijzondere situatie verkeert. “De fundamenten zijn goed. De werkloosheid is en blijft laag, de investeringen groeien dit jaar door en onze economie is na de coronacrisis opvallend sterk gegroeid ten opzichte van bijvoorbeeld BelgiĆ«, Duitsland, Frankrijk en Groot-BrittanniĆ« en het EU-gemiddelde”, stelt Adriaansens.

Maar tegelijkertijd maken mensen zich “terecht” zorgen over hoge prijzen, aldus de minister. Ook is naast de sterk verminderde goederenexport in het afgelopen kwartaal de consumptie van huishoudens gedaald. “Daarom is mijn inzet ook om de structurele oorzaken, zoals tekort aan personeel, aan te blijven pakken en te investeren in de uitdagingen op de langere termijn zoals onze internationale concurrentiepositie.”