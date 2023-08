Meer webshops dan fysieke winkels in Nederland

Voor het eerst zijn er in Nederland meer webshops dan fysieke winkels, ruim 84.000, en dat zijn er zo’n 2.000 meer. In de afgelopen vier jaar is het aantal webwinkels bovendien verdubbeld. De coronapandemie, waarin iedereen vanuit huis moest shoppen, heeft daar natuurlijk stevig aan bijgedragen. Bovendien is het aantal fysieke winkels nog altijd aan het dalen.

Zo sloten afgelopen jaren veel schoenenwinkels en witgoedhandelaren de deuren. Door de sluiting van veel winkels zagen ongeveer 70 procent van de gemeenten hun winkelaanbod afnemen. Volgens onderzoek van ABN AMRO gaat de sluiting van winkels veelal om grote ketens, het aanbod in winkelcentra blijft daardoor redelijk stabiel. De grote zorg van veel gemeenten (een eentonig winkelbeeld door overal dezelfde winkels) wordt dan ook niet echt werkelijkheid. Enkel in de horeca zie je die grote ketens wel meer de kop op steken.

Meer webshops, meer verzendingen

Voor ondernemers floreert het ondernemen in webshops. De relatief lage kosten in vergelijking tot het hebben van een fysieke winkel, helpt daarbij. Ondernemers met een webwinkel komen echter wel te staan voor de uitdaging van verzendingen. Al die bestellingen moeten zorgvuldig worden ingepakt en verzonden. Waar de één grote bestelling plaatst, bestelt de ander slechts een klein dingetje. Ondernemers moeten dus kartonnen dozen kopen in ieder formaat. Alleen wanneer zij verschillende formaten hebben liggen, kunnen zij naar alle tevredenheid participeren in de wereld van verzendingen.

Bedrijven als VIV leveren al zo’n 125 standaardmaten, maar men kan ook terecht voor dozen op maat, eventueel zelfs bedrukt. De dozenhandelaar is voor elke ondernemer die te maken krijgt met verzenden beschikbaar. Veel dozen nodig? Dat kan. Een paar doosjes nodig, ook geen probleem. Hoe meer dozen een ondernemer af wil nemen, hoe voordeliger dat wordt. Overigens is het grote voordeel van een groothandel, dus ook bij een groothandel in dozen, dat er altijd een ruim aanbod op voorraad is en dat levering dus al binnen vierentwintig uur mogelijk is.

Verpakken van een bestelling

Het verpakken van een bestelling die binnenkomt in een webshop moet uiteraard zorgvuldig gebeuren. Zeker als het gaat om zware of breekbare spullen, zal de verpakking stevig en schokbestendig moeten zijn om zo de verzending naar alle tevredenheid te kunnen uitvoeren. Ook voor breekbare en zware bestellingen kunnen speciale dozen worden besteld. VIV heeft bijvoorbeeld de keuze tussen dozen met enkel golf of een dubbele golf. Die laatste is dikker en steviger en is daarmee beter geschikt voor verzendingen die zwaarder zijn of de inhoud beter moeten beschermen.

Kartonnen dozen voor een ander doeleinde

De meeste kartonnen dozen worden gebruikt voor verzending van spullen. Ondernemers en bedrijven kunnen kartonnen dozen echter ook voor andere doeleinden gebruiken. Zo zijn kartonnen dozen een goede manier om spullen te archiveren of op te slaan in een magazijn. De doosjes kunnen ook gebruikt worden om een product in te pakken.