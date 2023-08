Nederlandse export gekrompen in juni

Nederlandse bedrijven exporteerden in juni iets minder goederen dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om een daling van 1,5 procent, die het statistiekbureau met name toeschrijft aan minder uitvoer van chemische producten, metaalproducten en voedingsmiddelen.

De totale export van transportmiddelen en machines en apparaten was in juni daarentegen wel groter dan in dezelfde maand in 2022. Dat gold eerder ook al voor mei, constateerde het CBS toen. De totale import van goederen nam vorige maand af met 2,5 procent op jaarbasis.

Verder merkt het CBS op dat de omstandigheden voor de export in augustus ongunstiger zijn dan in juni. Dat komt volgens het statistiekbureau met name door het negatieve Duitse en Europese producentenvertrouwen. Ook de groei van de industriƫle productie in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, sloeg om in krimp. Daarnaast was de ontwikkeling van de wisselkoersen deze maand minder gunstig dan in juni.