Tesla blijft prijzen verlagen op Chinese markt

Tesla blijft zijn prijzen in China verlagen om meer klanten te trekken. De Amerikaanse autofabrikant, die een grote fabriek heeft in Shanghai, schroefde zijn prijzen op de Chinese markt voor de tweede keer in drie dagen tijd terug. Na een korte pauze lijkt Tesla de prijsoorlog op de grootste automarkt ter wereld weer nieuw leven in te blazen.

De automaker verlaagde de prijzen van zijn Model S sedan en Model Y SUV met maar liefst 70.000 yuan (bijna 9000 euro), meldde het bedrijf op zijn Chinese Weibo-account. Eerder deze week gingen de prijzen van de Long-Range- en Performance-versies van de Model Y al omlaag. Tesla verlengde ook een verzekeringssubsidie op nieuw aangeschafte Model 3-voertuigen met achterwielaandrijving tot eind volgende maand.

Naast de prijsverlagingen blijven ook andere prikkels voor consumenten, waaronder gratis snellaadtegoeden en het gratis testen van Tesla’s verbeterde automatische pilootsysteem, van kracht. Met de aanhoudende prijsverlagingen voert Tesla de druk op andere autofabrikanten op om ook hun prijzen te verlagen.

Topman Elon Musk van Tesla waarschuwde vorige maand al dat de autofabrikant de prijzen zou moeten blijven verlagen als de rente zou blijven stijgen. Eerdere prijsverlagingen hebben echter al hun tol geƫist van de winstmarge van het bedrijf, die in het tweede kwartaal daalde tot het laagste niveau in vier jaar.

Tesla veroorzaakte eind vorig jaar al een prijzenoorlog in China met een eerste ronde van prijsverlagingen, gevolgd door verdere kortingen in januari. In juli besloten Tesla en andere grote Chinese autofabrikanten echter tot een wapenstilstand in de prijzenslag. Die specifieke toezegging werd kort daarna ingetrokken en de Chinese autoriteiten drongen er bij de bedrijven op aan de regels te volgen en een eerlijke concurrentiestrijd te voeren.