Wall Steet schrikt van Fed-notulen, vooral techbedrijven omlaag

Amerikaanse beleggers zijn geschrokken van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Volgens de vrijgegeven stukken waren de beleidsmakers bij de centrale bank nog erg bezorgd over de inflatie. Ze suggereerden ook dat ze de rente komende tijd nog verder zullen moeten verhogen. Dat is iets dat beleggers juist niet willen, want hogere rentes zijn slecht voor de waardering van aandelen. Vooral techbedrijven werden lager gezet. De koers van techbedrijven is doorgaans extra gevoelig voor rentespeculatie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 34.765,74 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 4404,33 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,2 procent tot 13.474,63 punten. Dinsdag laaide de rentevrees op de New Yorkse beursvloeren ook al op door sterker dan verwachte Amerikaanse winkelverkopen. Ook verklaarde een Fed-bestuurder dat de centrale bank nog niet klaar is met de strijd tegen de hoge inflatie.

Tesla verloor daarnaast ruim 3 procent. De Amerikaanse autofabrikant heeft zijn prijzen in China voor de tweede keer in drie dagen tijd verlaagd. Dit keer werden de prijzen van de Model S sedan en Model Y SUV flink verlaagd. Na een korte pauze lijkt Tesla de prijsoorlog op de grootste automarkt ter wereld weer nieuw leven in te blazen.

Tower Semiconductor kelderde verder bijna 11 procent. De Amerikaanse chipmaker Intel (min 3,6 procent) ziet af van de overname van zijn Israƫlische branchegenoot. Met die vorig jaar aangekondigde deal was 5,4 miljard dollar gemoeid. Chinese toezichthouders moesten de overname nog goedkeuren, maar die hebben dat niet binnen de door Intel gestelde deadline gedaan.

Target behoorde juist tot de winnaars op Wall Street, met een plus van 3 procent. De warenhuisketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en lijkt vooruitgang te boeken met het opruimen van de hoge voorraden die tegen kortingen moeten worden verkocht.

De markt reageerde ook op nieuwe geruchten in de overnamestrijd rond US Steel. Dat aandeel veerde tussentijds op, maar won uiteindelijk dik 1 procent. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde staalconcern ArcelorMittal mengt zich mogelijk in de strijd. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat ’s werelds op een na grootste staalproducent overweegt een bod uit te brengen op zijn Amerikaanse branchegenoot. Eerder deze week is de beurskoers van US Steel al met tientallen procenten gestegen.