Adyen zakt naar laagste koers in drie jaar op rood Damrak

Adyen zette vrijdag de daling voort na de forse afstraffing een dag eerder. Het aandeel opende nog wel hoger, maar zakte snel weg en verloor ruim 4 procent. De betalingsverwerker tikte daarbij tussentijds de laagste koers aan sinds april 2020. Beleggers dumpten het aandeel donderdag al massaal na tegenvallende resultaten. De koers kelderde daardoor met bijna 40 procent, waarmee de voormalige beurslieveling zo’n 19 miljard euro aan waarde zag verdampen.

Adyen ging in 2018 naar de beurs voor 400 euro per aandeel. In 2021 bereikte de aandelenkoers nog een piek van meer dan 2800 euro. Nu kost een aandeel 859 euro. Analisten van de Duitse investeringsbank Berenberg haalden Adyen van hun kooplijst af na de koersval en halveerden het koersdoel voor het aandeel. De kenners maken zich vooral zorgen over de afnemende omzetgroei en de dalende winstmarge van Adyen, dat vooral in de Verenigde Staten kampt met toenemende concurrentie.

Deutsche Bank verlaagde ook het koersdoel flink, maar handhaafde wel het koopadvies voor Adyen. Volgens de kenners van de Duitse bank biedt de forse koersdaling een mooi instapmoment voor beleggers die investeren voor de langere termijn. Weinig analisten zagen de koersval van Adyen overigens aankomen. Voorafgaand aan de resultaten stond Adyen bij een meerderheid van de kenners op kopen, terwijl slechts enkelen adviseerden om het aandeel te verkopen.

Ook de AEX-index ging verder omlaag en noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 734,42 punten. De hoofdindex, die donderdag al 2,5 procent verloor door de koersval van Adyen, is daarmee teruggezakt tot het laagste niveau sinds eind maart. De MidKap zakte 1,1 procent tot 868,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent. Londen zakte 0,7 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Britse winkelverkopen.

De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI profiteerden van een sterk kwartaalbericht van de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials, en gingen aan kop in de AEX met winsten tot 1,8 procent. Naast Adyen stonden staalconcern ArcelorMittal en techinvesteerder Prosus onderaan met minnen tot 1,9 procent. Aegon toonde wat herstel en won 0,4 procent. De verzekeraar verloor een dag eerder bijna 5 procent na tegenvallende halfjaarcijfers.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0890 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 80,06 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 83,65 dollar per vat.