Gemengd slot op beurzen New York na keur aan kwartaalresultaten

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met een gemengd beeld gesloten. Beleggers verwerkten kwartaalresultaten van een aantal grote bedrijven, waaronder die van landbouwmachinefabrikant Deere en chipbedrijf Applied Materials.

Op de financiële markten wordt steeds meer rekening gehouden met verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. Dat zette afgelopen dagen vooral techaandelen onder druk. De Nasdaq sloot 0,2 procent in de min op 13.290,78 punten, de vierde verliesbeurt op rij voor de techgraadnemeter.

De Dow-Jonesindex boekte een dagwinst van 0,1 procent tot 34.500,66 punten en de bredere S&P 500 zakte een fractie tot 4369,71 punten. De drie bekende graadmeters op Wall Street leden over de hele week gezien allemaal verliezen.

Naast de nieuwe zorgen over renteverhogingen, verwerkten beleggers ook het nieuws dat het Chinese vastgoedconcern Evergrande in de Verenigde Staten uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dat voedt de zorgen over het toch al zwakke economische herstel van China, dat onder andere kampt met financiële problemen in de vastgoedsector.

Deere eindigde 5,3 procent lager, ondanks dat het bedrijf een hogere een hogere omzet en winst heeft behaald in het afgelopen kwartaal. Analisten houden er rekening mee dat het hoge groeitempo van het bedrijf niet lang meer vol te houden is.

Applied Materials won 4 procent. De Amerikaanse fabrikant van chipapparatuur presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook is de branchegenoot van het Nederlandse ASML positief over het huidige kwartaal.

Xpeng zakte 4,3 procent. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een notering heeft in New York, leed afgelopen kwartaal een recordverlies. Cosmeticabedrijf Estée Lauder verloor meer dan 3 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten.

Hawaiian Electric won 14,5 procent aan beurswaarde, daags na een fikse verliesbeurt. Het elektriciteitsbedrijf liet weten geen reorganisatie na te streven, ondanks eerdere mediaberichten dat de onderneming adviseurs op dat vlak had ingeschakeld. Hawaiian Electric verloor eerder fors op de beurs na berichten dat gebrekkig onderhoud aan zijn stroomkabels een rol heeft gespeeld bij bosbranden op het eiland Maui.

De euro was 1,0872 dollar waard, tegen 1,0890 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 81,28 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 84,02 dollar per vat.