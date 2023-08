Oud-minister Verburg wordt voorzitter brancheclub gasproductie

Oud-landbouwminister Gerda Verburg gaat aan de slag als voorzitter van Element NL, een brancheorganisatie voor energie van Nederlandse bodem. In die rol zal ze met ingang van volgende maand bedrijven vertegenwoordigen die een vergunning hebben om in Nederland aardgas op te sporen en te produceren.

Verburg was in het verleden Tweede Kamerlid namens het CDA. Vervolgens was ze tussen 2007 en 2010 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het vierde kabinet-Balkenende. Later werkte ze jarenlang voor de Verenigde Naties.

Volgens Lex de Groot, vicevoorzitter van Element NL, haalt de brancheorganisatie met Verburg een ervaren bestuurder in huis. Dat is volgens hem belangrijk met het oog op de vele ontwikkelingen in de energiewereld. “We hebben vorig jaar gezien hoe belangrijk Nederlands aardgas is om energieonafhankelijk te zijn en om zo betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid van energie te garanderen.”

Element NL onderstreept ook dat de sector aanjager is als het gaat om innovaties als CO2-opslag. Ook zien de bedrijven voor zichzelf samen met de windmolensector een rol weggelegd in het vormgeven van de waterstofeconomie. “Er kan en moet nog veel gebeuren en daarom ben ik erg blij met de komst van Gerda Verburg en de rol die zij kan spelen om deze belangrijke taak op te pakken”, zegt De Groot.

Onder meer de NAM, TotalEnergies en Wintershall Noordzee zijn lid van Element NL.