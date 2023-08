Winkeliers verkopen minder, omzet wel omhoog door prijsstijgingen

De hoge inflatie laat zich duidelijk voelen in de Nederlandse winkelstraten. Detailhandelsbedrijven verkochten in het tweede kwartaal van dit jaar 4 procent minder goederen. De omzet ging echter met 6 procent omhoog. Dat was volledig het gevolg van prijsverhogingen, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

In de voedingsmiddelensector klom de omzet met bijna 10 procent. De hoeveelheden verkochte etenswaren en dranken gingen echter met 3 procent omlaag. “De prijzen namen de afgelopen kwartalen flink toe”, concludeert het CBS. Vooral voedingspeciaalzaken verkochten minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, met een min van 6,5 procent.

Doe-het-zelf-winkels, winkels in consumentenelektronica en witgoed en kledingwinkels hadden het het zwaarst. Zij verkochten ongeveer 8 procent minder spullen. De omzet in heel de ‘non-foodsector’ ging ruim 3 procent omhoog.

Het statistiekbureau stelt ook vast dat de onlineomzet in het tweede kwartaal met ruim 4 procent toenam ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Winkeliers die zowel online verkopen als via een fysieke winkel, zetten ruim 5 procent meer om.

Volgens het CBS gingen er afgelopen kwartaal 59 detailhandelaren failliet. Dat is minder dan de 86 faillissementen in dezelfde periode vorig jaar.