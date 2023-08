EU kijkt of energiebeurs na overname niet te dominant wordt

De Europese Commissie gaat na of de overname van de Europese energie-activiteiten van Nasdaq door het Europese beursbedrijf EEX de vrije markt niet schaadt. De aankoop is niet groot genoeg om zo’n onderzoek al vanzelf in gang te zetten, maar een aantal Europese landen drong erop aan.

EEX, onderdeel van Deutsche Börse, kondigde in juni aan de handel van Nasdaq in stroomfutures en CO2-emissierechten in Noord-Europa, Frankrijk en Duitsland over te nemen. De handel en clearing van Noord-Europese stroomcontracten zouden zo nagenoeg in één hand komen. Dat alarmeerde Zweden, Finland, Denemarken en Noorwegen, die de commissie vroegen om de deal tegen het licht te houden. De overname kan nu pas doorgaan als de commissie, die de eerlijke concurrentie op de Europese vrije markt bewaakt, geen bezwaar ziet.

In het licht van de energiecrisis is het des te belangrijker geworden om “een sterk en competitief handels- en clearingecosysteem” te waarborgen, legt de commissie uit.