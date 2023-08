Nieuwe samenwerking maakt petflessen van gebruikt frituurvet

De grote maker van biobrandstoffen Neste heeft een manier gevonden om petflessen te maken uit afval- en reststoffen als gebruikt frituurvet. Het Finse bedrijf denkt dat dit commercieel rendabel kan en is hiervoor een samenwerking aangegaan met drie Japanse bedrijven.

Het gaat om een nieuwe toepassing van Neste’s eigen product Neste RE. Dat is een grondstof voor de productie van zogeheten polymeren. Neste RE wordt volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, waaronder dus gebruikt frituurvet. Met dit Neste RE maakt olieconcern Eneos vervolgens een speciale PET-hars.

De Japanse drankenproducent Suntory gaat die hernieuwbare hars vanaf volgend jaar gebruiken voor de productie van flessen voor zijn producten. Suntory maakt onder meer frisdrank en sterke drank. In Japan zit het bedrijf bijvoorbeeld ook achter flesjes van Pepsi.

Mitsubishi Corporation is eveneens bij de krachtenbundeling betrokken. Het is de bedoeling dat dit handelshuis de samenwerking tussen de partners gaat coördineren. Financiële details over de deal zijn niet naar buiten gebracht.

Volgens Neste helpt de nieuwe samenwerking om de klimaatcrisis en de gevolgen ervan aan te pakken. Op deze manier kan de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen voor petflessen namelijk worden beperkt.