Indeed: onze arbeidsmarkt is vooral aantrekkelijk voor Oekraïners

Nederland is voor Oekraïners, op Duitsland na, de aantrekkelijkste plek in de Europese Unie om te werken. Wereldwijd staat Nederland in de top vijf als aantrekkelijkste arbeidsmarkt voor deze mensen. Dat meldt Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland.

De site keek naar het zoekgedrag en activiteit vanuit Oekraïne. Waarom Nederland aantrekkelijk is voor Oekraïners is niet onderzocht.

De onderzoekers stellen ook vast dat de Europese Unie na corona “niet bepaald populair” is onder werkzoekenden uit andere landen. “Slechts 2,8 procent van de ‘clicks’ op vacatures in de EU in juni was afkomstig van werknemers uit andere landen buiten de EU”, concludeert Indeed.

Dat valt volgens de site in het niet bij het aandeel buitenlanders dat klikt op vacatures in andere grote – en vooral Engelssprekende – arbeidsmarkten zoals het Verenigd Koninkrijk. “Het VK lijkt op langere termijn ook een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen op buitenlandse werkzoekenden, met een aandeel buitenlandse zoekopdrachten dat ten minste sinds 2017 constant hoger ligt dan in de EU”, aldus Indeed.

Ook Australië en Canada trekken veel meer buitenlandse werkzoekenden aan dan Europa. De arbeidsmarkt in de Verenigde Staten doet het echter, net als de EU, minder goed.