Verzekeraars en politie: te weinig preventie tegen fietsdiefstal

Fietseigenaren zouden zelf veel meer moeten doen om te voorkomen dat hun e-bikes worden gestolen, stellen het Verbond van Verzekeraars en de politie. “Aan de preventiekant moet meer gedaan worden, het aantal diefstallen is nu veel te groot”, zegt een woordvoerder van de verzekeraars.

Hij reageert op de ANWB die voorlopig stopt met het verzekeren van elektrisch aangedreven fietsen met dikkere banden, als gevolg van het extreem hoge aantal fatbikes dat wordt gestolen. Andere verzekeraars zoals Univé en Centraal Beheer onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden om de schade te beperken.

“Zet de fiets met een extra slot vast. Dieven willen snel hun slag slaan. Als ze meer sloten zien die opengemaakt moeten worden, lopen ze toch door naar een makkelijker slachtoffer”, stelt de politie. Ook wordt aangeraden om de fiets te registreren bij Stop Heling. Kopers en verkopers in Nederland kunnen op deze site checken of een fiets als gestolen is opgegeven. Het Verbond van Verzekeraars geeft als tip om een tracker in te bouwen. Via zo’n gps-systeem kan de gestolen fiets worden opgespoord.

De politie noemt de stijging van gestolen e-bikes in Nederland alarmerend. “We zien een trend van internationale bendes die op grote schaal elektrische fietsen stelen. De vraag naar deze fietsen neemt toe, dus zorgen dieven voor het aanbod”, zegt René Middag, coördinator mobiel banditisme bij de politie.

Volgens hem is Nederland een walhalla voor fietsendieven. “Ze rijden met vrachtwagens door het land. De dieven gebruiken een power key, een apparaat waarmee ze binnen luttele seconden elk ringslot kunnen openen, ook de kwaliteitssloten”, aldus Middag.

De politie zegt wel geregeld ladingen gestolen fietsen te onderscheppen. Dan blijkt volgens Middag hoe geraffineerd criminelen geworden zijn. “Vaak hebben ze de fietsen van een ander, bestaand framenummer voorzien van een sticker die als twee druppels water lijkt op de originele van de fabrikant. Die nepframenummers worden door criminelen aangeboden op internet”, zegt de politiecoördinator.

“Hoewel de politie dus regelmatig gestolen fietsen vindt voordat ze de grens overgaan, is het erg lastig om vat te krijgen op deze bendes. Ze verplaatsen zich voortdurend door het land en wisselen regelmatig van opslagplaats”, vervolgt Middag.