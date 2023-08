Bronnen: India wil suikerexport aan banden leggen

India wil fabrieken in het land verbieden om suiker te exporteren, met ingang van het volgende seizoen dat in oktober begint. Dat komt door een gebrek aan regen waardoor de suikerrietoogst relatief laag is uitgevallen, melden overheidsbronnen aan persbureau Reuters. Een exportstop in India zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van de wereldwijde suikerprijzen, die al rond het hoogste niveau in jaren noteren.

Het land wil de suikerproductie vooral gebruiken in eigen land, stelt een van de bronnen. Volgens hem is er onvoldoende suiker aanwezig om naar het buitenland uit te voeren. Er golden al beperkingen in India. Zo staat het land fabrieken in het huidige seizoen toe om 6,1 miljoen ton suiker te exporteren. Dat was al fors minder dan in het vorige seizoen, toen 11,1 miljoen ton was toegestaan.

Bekende suikerrietproducerende regio’s zijn de westelijke deelstaat Maharashtra en de zuidelijke deelstaat Karnataka. Samen zijn de staten goed voor ruim de helft van de totale suikerproductie in India. Maar de hoeveelheid moessonregen die is gevallen, ligt dit jaar 50 procent onder het gemiddelde. Volgens een andere bron komt daardoor niet alleen de suikerproductie voor dit seizoen in gevaar, maar kunnen ook de aangeplante gewassen voor volgend seizoen daaronder lijden.

En doordat suiker schaarser wordt, stijgen de prijzen: in India deze week tot het hoogste niveau in bijna twee jaar tijd. Dat leidt tot zorgen. “We hebben fabrieken toegestaan om de afgelopen twee jaar grote hoeveelheden suiker te exporteren”, geeft een derde regeringsbron aan. “Maar we moeten ook zorgen voor voldoende aanvoer en stabiele prijzen.”