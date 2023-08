Techconcern Nvidia verwacht flink te profiteren van opmars AI

Techconcern Nvidia verwacht komende maanden flink te profiteren van de grote vraag naar techniek voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). In de drie maanden tot en met oktober rekent de Amerikaanse onderneming op ongeveer 16 miljard dollar omzet. Dat is veel meer dan analisten in doorsnee voor mogelijk hadden gehouden en het aandeel schoot woensdag daarom ook omhoog in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street.

Op de financiĆ«le markten werd al dagen uitgekeken naar het kwartaalbericht van Nvidia. De onderneming is dit jaar al zo’n 200 procent in beurswaarde gestegen door het optimisme rondom AI. Het bedrijf was voorheen met name bekend van de ontwikkeling van grafische kaarten voor gamecomputers. Maar inmiddels speelt Nvidia een centrale rol binnen de AI-technologie. Zo maakt het bedrijf processors voor datacenters. Ook heeft Nvidia eerder dit jaar een supercomputer aangekondigd waarmee techbedrijven als Microsoft en Meta Platforms opvolgers van de bekende chatbot ChatGPT kunnen ontwikkelen.