Wall Street lijkt hoopvol over spoedig einde renteverhogingen

Beleggers op Wall Street lijken hoopvol dat centrale banken in zowel de Verenigde Staten als Europa binnenkort gaan stoppen met het verhogen van de rente. Volgens kenners is dat de reden dat de belangrijkste beursgraadmeters in New York woensdag met duidelijke winsten de handel uitgingen.

De brede S&P 500-index kende zelfs zijn grootste dagwinst sinds juni. De graadmeter sloot 1,1 procent hoger op 4436,01 punten. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,5 procent in de plus op 34.472,98 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,6 procent tot 13.721,03 punten.

Kenners proberen aan de hand van recente economische data al langer een inschatting te maken van wat centrale banken komende tijd gaan doen. Later in de week is de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell zal dan waarschijnlijk meer vertellen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

De Fed heeft het rentetarief al verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar in de strijd tegen de inflatie en zal de rente in september mogelijk verder opschroeven. Beleggers hopen echter dat Powell en de andere beleidsmakers zo snel mogelijk stoppen met hun renteverhogingen. Een hogere rente is namelijk niet goed voor de waardering van aandelen.

Verder was er woensdag aandacht voor bedrijven in de sportbranche. Foot Locker raakte meer dan een kwart aan beurswaarde kwijt. De Amerikaanse sportschoenenketen, die in Nederland ook tientallen winkels heeft, zag de verkopen dalen in het afgelopen kwartaal. Vanwege de hoge inflatie en onzekere economie houden consumenten volgens het bedrijf de hand op de knip. Peloton (min 22,6 procent) moest het ook ontgelden. De fabrikant van hometrainers en bijbehorende trainingsprogramma’s leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht.

Kantoorverhuurder WeWork leverde verder bijna 6 procent in. Het koersverlies was eerder op de handelsdag groter, maar later meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat WeWork adviseurs in de hand heeft genomen voor hulp bij een herstructurering. Het bedrijf kampt al langer met een zware schuldenlast en slechte financiƫle prestaties. Nog niet zo lang geleden twijfelde WeWork zelfs openlijk aan het eigen voortbestaan, waarna de beurskoers flink kelderde.