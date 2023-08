Personeelstekort belemmert veel ondernemers bij runnen bedrijf

Ruim driekwart van de ondernemers had in juli te maken met een tekort aan personeel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vier op de tien geven daarbij aan dat dit de grootste belemmering vormt bij het runnen van hun bedrijf. Dat is vrijwel gelijk aan het percentage aan het begin van het tweede kwartaal.

Sinds medio 2021, toen de meeste coronabeperkingen kwamen te vervallen, is het aantal ondernemers dat het personeelstekort als grootste belemmering ziet, snel opgelopen. Het hoogtepunt lag aan het begin van het derde kwartaal vorig jaar, toen bijna 48 procent van de ondernemers het tekort als belangrijkste belemmering zag. Sindsdien is het afgenomen. Vooral de horeca, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag ervaren de hinder.

Voor de meeste ondernemers is de hogere werkdruk het voornaamste gevolg van het tekort aan personeel. Ruim een derde van hen geeft aan dat de werkdruk is toegenomen, constateert het CBS. Dat geldt met name voor de detailhandel, waar 54 procent van de ondernemers deze ervaring heeft. Horecaondernemers zien de gestegen arbeidskosten als belangrijkste gevolg van de krappe arbeidsmarkt binnen hun sector.