Turkse centrale bank verhoogt rente flink naar 25 procent

De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land flink verhoogd om de torenhoge inflatie in het land aan te pakken. De rente werd met m 7,5 procentpunt opgeschroefd tot 25 procent. De enorme rentestap kwam als een verrassing. Economen hadden gerekend op een veel kleinere verhoging, tot 20 procent.

In juni begon de Turkse centrale bank onder leiding van de nieuwe gouverneur Hafize Gaye Erkan, de eerste vrouwelijke baas van de bank, al aan een koerswijziging van het monetaire beleid. Toen werd de rente opgeschroefd van 8,5 procent tot 15 procent. In juli volgde een nieuwe verhoging tot 17,5 procent.

De afgelopen jaren baarde het Turkse monetaire beleid veel opzien. Onder druk van president Recep Tayyip Erdogan verlaagde de centrale bank de rentetarieven toen de consumentenprijzen hard begonnen te stijgen. Doorgaans verhogen de centrale banken juist de rente om de inflatie te bestrijden.

Na zijn verkiezingszege in mei liet Erdogan echter doorschemeren terug te willen keren naar conventioneler economisch beleid. De nieuwe Turkse minister van Financiën Mehmet Simsek liet ook weten de “inflatie op rationele gronden” te willen bestrijden.

Mede door de reeks van renteverlagingen liep de inflatie in Turkije vorig jaar op tot 85 procent. Inmiddels is de inflatie wel afgenomen, maar in juli liep de inflatie toch weer op tot bijna 48 procent. De zogeheten reële rente, ofwel de rente gecorrigeerd voor de inflatie, is ondanks de forse renteverhoging nog altijd flink negatief.