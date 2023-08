Duizenden Tesla-beleggers krijgen 12.000 dollar vanwege Musk-tweet

Een groep investeerders van Tesla staat op het punt gemiddeld zo’n 12.000 dollar per persoon terug te krijgen voor de verliezen die zij hebben geleden vanwege de beruchte tweet van Elon Musk uit 2018. In die tweet zei de topman van Tesla dat hij “financiering had veiliggesteld” om de autofabrikant voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

De tweet van Musk zorgde destijds voor flinke koersbewegingen van Tesla en de Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigde hem van fraude. Musk en Tesla sloten eerder al een schikking met de SEC van 40 miljoen dollar en hij trad af als voorzitter van het bedrijf voor een periode van drie jaar. De SEC wil de groep investeerders nu die 40 miljoen dollar plus rente betalen. In totaal worden 3350 claims betaald uit het fonds. Dat komt neer op gemiddeld iets minder dan 12.400 per belegger.

Het uit te betalen bedrag is iets meer dan de helft van de 80 miljoen dollar die de investeerders volgens de SEC hebben verloren door de koersschommelingen van de aandelen na de tweet. Het bedrag is echter slechts een fractie van de 12 miljard dollar aan verliezen die de investeerders naar eigen zeggen hebben geleden door de tweet.

In februari verloren de beleggers echter een rechtszaak tegen Musk. Een jury bepaalde destijds dat Musk de investeerders niet zou hebben misleid toen hij in 2018 op Twitter meldde dat hij van plan was het door hem geleide autobedrijf van de beurs te halen.