ING: vertrouwen particuliere belegger op hoogste niveau in 2023

Het vertrouwen van particuliere beleggers heeft deze maand het hoogste niveau van dit jaar bereikt. Ze kijken positiever naar de economische situatie, ondanks het nieuws dat Nederland technisch in een recessie is beland. Dat maakt ING op uit zijn maandelijkse onderzoek onder kleine beleggers.

De barometer waarmee ING de sentiment bij particuliere beleggers meet, steeg zes punten tot 119. Iedere stand boven de honderd wijst op optimisme, daaronder op pessimisme.

Volgens ING rekenen steeds minder kleine beleggers op een verslechtering van de economische situatie. Daarnaast zag meer dan 60 procent van de ondervraagde beleggers de eigen beleggingen meer waard worden. Bij de peiling in juli was dat nog maar 51 procent.

Eerder deze week meldde De Nederlandsche Bank al dat beleggingen van particuliere beleggers in Nederland in het tweede kwartaal 5,1 miljard meer waard zijn geworden. Uit de peiling van ING komt naar voren dat het beursjaar 2023 volgens veel particulieren beter is dan verwacht, na een voor velen slecht beursjaar in 2022.

“Ondanks de recente terugval laten de meeste beurzen dit jaar een dikke plus zien. De AEX-index verloor deze maand weliswaar een procent of 7, maar staat daarmee nog steeds 7 procent hoger dan op 31 december”, zegt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office.