Optimisme op Wall Street, 3M omhoog na schikking oordopjes

De aandelenkoersen op Wall Street gingen maandag opnieuw omhoog, na de stevige koerswinsten op vrijdag. Bij de grote bedrijven behoorde 3M tot de sterkste stijgers met een winst van 5,2 procent. Beleggers reageerden verheugd op berichten dat het industrieconcern de rechtszaken over de verkoop van defecte gevechtsoordopjes aan het Amerikaanse leger zou hebben geschikt.

Volgens persbureau Bloomberg zou 3M meer dan 5,5 miljard dollar willen betalen om de meer dan 300.000 rechtszaken op te lossen. Dat is bijna de helft minder dan door kenners werd gevreesd. De rechtszaken tegen 3M werden aangespannen vanwege beschuldigingen dat de oordopjes het gehoor van militairen onvoldoende zouden beschermen.

De stemming op Wall Street zat er goed in na geruststellende woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Hij liet vrijdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole weten dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd te hoog is, maar dat de Federal Reserve “voorzichtig te werk” zal gaan bij eventuele verdere verhogingen van de rente. De Fed zal zich daarbij laten leiden door de macro-economische gegevens die voor de rentevergadering in september naar buiten komen.

Beleggers kijken deze week dan ook uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die vrijdag verschijnen. Bij een sterk banencijfer zou de Fed namelijk geneigd kunnen zijn de rente verder te verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde de handel met een winst van 0,6 procent op 34.559,98 punten. De breder samengestelde S&P 500 won eenzelfde percentage op 4.433,31 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 13.705,13 punten.

Boston Scientific, een fabrikant van medische apparatuur, maakte een koerssprong van 6 procent. Het bedrijf maakte positieve resultaten bekend van een onderzoek naar de behandeling van patiƫnten met een onregelmatige hartslag.

Xpeng steeg 5,3 procent na een deal met de Chinese taxidienst Didi. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een beursnotering heeft in New York, koopt de dochteronderneming van Didi die elektrische auto’s ontwerpt voor ruim 740 miljoen dollar. Ook gaan de twee bedrijven samenwerken om volgend jaar een nieuw elektrisch automerk te lanceren.

Horizon Therapeutics klom ruim 5 procent. De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft zijn bezwaren tegen de verkoop van het biotechbedrijf aan zijn branchegenoot Amgen voorlopig opgeschort. Amgen eindigde een fractie hoger.