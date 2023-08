CNV: binnenkort lagere werkdruk vrouwelijke beveiligers Schiphol

Vakbond CNV en beveiligingsbedrijf G4S hebben afspraken gemaakt om zo snel mogelijk de hoge werkdruk voor vrouwelijke beveiligers op Schiphol te verlagen. Dit meldt de vakbond, die stelt dat vooral bij vrouwelijke medewerkers nog steeds een personeelstekort is. Alleen vrouwen mogen vrouwelijke passagiers fouilleren.

De partijen hebben afgesproken dat bij het fouilleren minimaal twee vrouwelijke beveiligers bij elkaar staan en dat het werk afwisselender wordt, zegt CNV-onderhandelaar Erik Maas. Ook neemt G4S meer vrouwelijke beveiligers aan en krijgen nieuwe medewerkers betere begeleiding.

Begin deze maand lanceerden vrouwelijke beveiligers op Schiphol een petitie om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk. “Bij het fouilleren staan ze er te vaak en te lang alleen voor. Dat zorgt voor veel problemen: overbelasting, onvrede, uitval”, zegt Maas. Volgens CNV was de petitie binnen een paar dagen al door meer dan tweehonderd mensen ondertekend.

Schiphol liet eerder weten dat voor de meivakantie een scheve verhouding was ontstaan bij de beveiliging. De afgelopen tijd is de verhouding volgens de luchthaven meer rechtgetrokken en is 40 procent van de medewerkers een vrouw. “Idealiter werken we toe naar een 50/50-verdeling, dus uiteraard blijven we nieuwe collega’s werven.”

De personeelstekorten zijn niet meer zo hoog als vorig jaar. Toen ontstonden lange rijen bij onder meer de beveiliging. Vanwege de drukte misten sommige passagiers hun vlucht en ontstonden er opstootjes.