Forse afname klanten met hoog risico aflossingsvrije hypotheek

Het aantal klanten met een verhoogd risico op betalingsproblemen of een restschuld bij een aflossingsvrije hypotheek is de afgelopen jaren fors afgenomen met 63 procent. De afname komt deels door de acties door hypotheekaanbieders en klanten zelf, en deels ook door de stijging van de woningprijzen, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De toezichthouder heeft hypotheekaanbieders vanaf 2016 aangespoord om een aanpak te ontwikkelen voor potentieel kwetsbare klanten met een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Een aflossingsvrije hypotheek biedt in veel gevallen extra financiële flexibiliteit aan huizenbezitters door lagere maandlasten. Het is daarbij wel belangrijk dat mensen zich er bewust van zijn dat ook een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd moet worden afgelost of geherfinancierd, waarschuwt de AFM.

Er zijn huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek die te maken kunnen krijgen met betalingsproblemen. Bijvoorbeeld als de maandlasten stijgen door het einde van de hypotheekrenteaftrek, door inkomensdaling na pensionering of door stijging van hypotheekrentes. Bij een gedwongen verkoop van de woning kan men ook te maken krijgen met een restschuld als de verkoopopbrengst lager is dan de uitstaande hypotheekschuld.

Het is volgens de AFM dan ook noodzakelijk dat hypotheekaanbieders zich de komende jaren blijven inspannen om klanten te wijzen op de mogelijke risico’s en hen indien nodig aan te zetten tot actie. Veel aflossingsvrije hypotheken lopen echter af tussen 2033 en 2038. De meeste huishoudens hebben dus nog tijd om waar nodig hun financiële situatie te verbeteren.