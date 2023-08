Overstromingen Slovenië leggen productie Portugese VW-fabriek stil

Het Duitse autoconcern Volkswagen moet een belangrijke fabriek in Portugal enkele weken stilleggen vanwege een tekort aan onderdelen. Dat is het gevolg van de zware overstromingen in Slovenië. De recente regenval heeft een leverancier van motoronderdelen zwaar getroffen waardoor de productie is verstoord, staat in een memo aan ongeveer 5000 werknemers van VW in Portugal.

De onderbreking is gepland voor de eerste helft van september en duurt enkele weken. Volgens VW wordt er gewerkt met andere leveranciers “om alternatieven te vinden om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale productie” in de getroffen fabriek. Ook zegt VW de leverancier in Slovenië te ondersteunen zodat dit bedrijf de productie kan hervatten.

De Portugese fabriek is volgens het Duitse bedrijf een van de grootste buitenlandse industriële investeringen in Portugal. De onderneming is goed voor ongeveer 4 procent van de Portugese goederenexport. Sinds 2017 produceert VW het automodel T-Roc daar.