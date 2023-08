Groei economie VS tweede kwartaal minder sterk dan eerder gemeld

De groei van de Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar minder sterk geweest dan bij een voorlopige schatting werd gemeld. Volgens een nieuwe raming van de Amerikaanse overheid bedroeg de groei van ’s werelds grootste economie 2,1 procent, terwijl eerder een plus van 2,4 procent werd gerapporteerd.

In het eerste kwartaal ging de economie van de Verenigde Staten met 2 procent vooruit. Het gaat hier om een berekening op zogeheten geannualiseerde basis. Daarbij wordt de groei in een kwartaal kunstmatig doorgetrokken naar een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van de jaarlijkse groei.

De economie van de VS is vooral afhankelijk van de consumentenbestedingen. Die blijven sterk ondanks de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank om de hoge inflatie aan te pakken, geholpen door de krapte op de arbeidsmarkt. Mogelijk last de Federal Reserve bij het rentebesluit in september een pauze in bij het verhogen van de rente.