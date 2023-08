Meer mensen willen gaan beleggen

In een markt waarin alles duurder wordt, inflatie steeds duidelijker voelbaar is én rentes oplopen zijn steeds meer mensen opzoek naar een andere bron voor het creëren van een vermogen. Uit een onderzoek blijkt dat vier op de tien Nederlanders serieus opzoek is naar een manier van vermogensopbouw.

Van alle mensen die nog niet begonnen zijn met het beleggen van hun geld, overweegt ongeveer 44 procent dit wel te willen gaan doen. Overigens blijkt ook dat er meer mannen zijn die beleggen (39%) dan vrouwen (23%). Dit valt voornamelijk te verklaren dat een grote groep vrouwen aangeeft terughoudender te zijn als het gaat om grote financiële beslissingen en vrouwen ook beleggen vaak ook een stuk risicovoller vinden dan veel mannen. Ondanks dit verschil in beleggen tussen mannen en vrouwen, overwegen toch evenveel vrouwen als mannen te gaan beleggen.

Waarom belegt men geld?

Door geld te beleggen kan men hun geld beschermen tegen de inflatie. Geld wordt minder waard en door dit geld te beleggen in plaats van op de bank te zetten, groeit het geld mee met de economie. Met beleggen kan men ook hoge rendementen, dus hoge winsten, boeken. Daarnaast zorgt beleggen voor een passief inkomen. Steeds meer mensen scheppen online op over een passief inkomen. Niets doen en toch geld ontvangen. Dat is echter voor iedereen mogelijk met beleggen. Wordt iets meer waard, dan groeit het vermogen van de belegger namelijk ook.

Nadelen van beleggen

Er zijn uiteraard ook altijd nadelen van beleggen. Zo kan een gedeelte van het geld dat belegd wordt verdampen. Men kan dus daadwerkelijk ook geld verliezen. Beleggen vraagt daarnaast om een groot geduld. Panieksprongen zorgen vaak voor veel verlies en dat is nou net wat men niet wil bereiken. Het is ook belangrijk om ook moeite te steken in het volgen van financiële trends en dergelijken om goede keuzes te kunnen maken. Het is dan ook fijn als men enigszins interesse in de financiële wereld heeft.

Professionals inschakelen

Deze nadelen kunnen al voor een groot deel worden getackeld als men een professional inschakelt om te helpen bij het beleggen. Het risico van het verliezen van een gedeelte van de inleg blijft uiteraard altijd bestaan. Het is echter makkelijk als men zelf minder moeite hoeft te doen omdat de professional al goed op de hoogte is van de hierboven genoemde trends in de financiële wereld. Daarnaast is het ook prettig om professionals te raadplegen als men een bepaald doel voor ogen heeft. Men zal namelijk samen kunnen nadenken over de beste strategie om tot dat doel te komen.

Tenslotte is het ook nog mogelijk om samen af te stemmen hoeveel de professional voor iemand doet en hoeveel iemand zelf doet. Hoeveel vertrouwen geeft men bijvoorbeeld aan de professional? Zo kan men vaak via apps meekijken met eigen beleggingen. Zeker voor iedereen die wel wil gaan beleggen, maar zelf weinig interesse of verstand heeft van financiële zaken, of zichzelf te onzeker vindt voor beleggen, is het inschakelen van een professional dan ook geen gek idee.