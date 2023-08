Consumentenbond: wet tegen verkoopbelletjes werkt niet goed

De telemarketingwet die in 2021 van kracht werd en een einde moest maken aan de terreur van ongewenste verkoopbelletjes, werkt niet goed. Ondanks de wet wordt nog altijd zo’n 80 procent van de consumenten weleens lastiggevallen door telefoontjes van marketeers die iets aan hen willen verkopen, meldt de Consumentenbond.

Sinds 1 juli 2021 mogen bedrijven consumenten alleen bellen als die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Bedrijven moeten kunnen bewijzen dat die toestemming is verleend. Een uitzondering geldt voor consumenten die lid of klant zijn geweest van een bedrijf of organisatie. Die mogen na opzegging van de overeenkomst nog drie jaar benaderd worden. De wet kwam in de plaats van het Bel-me-niet-register.

Om te peilen of de wet zorgt voor minder ongewenste telefoontjes, vroeg de Consumentenbond 1100 consumenten naar hun ervaringen. Acht op de tien ondervraagden geven aan de afgelopen twaalf maanden toch ongevraagd te zijn gebeld. De cijfers zijn vergelijkbaar met eenzelfde onderzoek in 2019, vóór de nieuwe wet. Net als vier jaar geleden worden de meeste telefoontjes gepleegd in opdracht van energieleveranciers, gevolgd door loterijen en goede doelen.

De Consumentenbond wil dat de wet wordt aangescherpt en roept consumenten op om ongewenste telefoontjes te melden bij Consuwijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De bond heeft zijn bevindingen gedeeld met de ACM en is met de toezichthouder en het ministerie van Economische zaken in gesprek over verbetering en aanscherping van de wet en het toezicht.